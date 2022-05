Basket, Del Fes Avellino ko a Torrenova 87-63 Serie B (girone D), sconfitta per gli irpini, privi di Hassan, Agbogan e Basile, solo a referto

Si interrompe la striscia di vittorie della Del Fes Avellino. La squadra irpina esce sconfitta dal parquet del Pala LuxorBuilding di Torrenova. La Fidelia batte gli avellinesi con il risultato di 87-63. Dopo 6 successi consecutivi si ferma la corsa della Del Fes, già sotto di 11 al 10'. I siciliani allungano nel secondo quarto e controllano nella ripresa per la vittoria sugli irpini, privi di Norman Hassan, Allen Agbogan e Giuseppe Nicolò Basile verso il recupero con la Virtus Bava Pozzuoli, prezioso in chiave salvezza diretta e in programma mercoledì al PalaErrico.

"Siamo contenti per la partita disputata dal classe 2006, Vincenzo Spagnuolo, in campo con personalità per 20 punti. - ha spiegato il coach della Del Fes, Giovanni Benedetto - Testa alla sfida di mercoledì per poter disputare alla pari uno scontro diretto che potrebbe voler dire salvezza".

Serie B - Girone D

Ventinovesima Giornata

Fidelia Torrenova - Del.Fes Avellino 87-63

Parziali: 26-15, 23-16, 21-14, 17-18

Torrenova: Zucca 16 (4/5, 1/2), Zanetti 16 (3/4, 3/6), Bianco 13 (2/3, 3/5), Perin 12 (2/2, 2/3), Bolletta 9 (2/2, 1/3), Vitale 8 (2/4, 1/4), Saccone 5 (1/1, 1/1), Farina 4 (1/2, 0/5), Tinsley 3 (0/0, 1/5), Galipo 1 (0/0, 0/1), Nuhanovic (0/1, 0/0).

Avellino: Caridà 19 (1/6, 5/11), Venga 13 (6/7, 0/0), D'Andrea 12 (5/8, 0/0), Marra 12 (3/8, 1/5), Spagnuolo 3 (0/1, 1/4), Cepic 2 (1/2, 0/1), Carenza 2 (1/7, 0/2), Hassan, Agbogan, Basile.