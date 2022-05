Rally, Coppa Italia: primo posto per gli irpini Laudati e Ascione a Casarano Subito entusiasmo nello staff motoristico e negli appassionati delle quattro ruote del territorio

La coppia irpina, composta da Massimiliano Laudati e Giovanni Ascione, ha chiuso al primo posto la gara di Casarano della Coppa Italia Rally. Splendida vittoria per il duo della scuderia Power Car Competition, a bordo di una Renault Twingo, allestita e curata dalla Laudati Corse: un risultato importante per la classifica e per il morale, che ha determinato subito entusiasmo nello staff motoristico e negli appassionati delle quattro ruote del territorio, anche perché maturato in uno dei più apprezzati appuntamenti rallystici del centro-sud, giunto alla ventottesima edizione. Una tappa significativa, dunque, del campionato d’area federale, che anche per il 2022 si svilupperà lungo 6 appuntamenti sparsi tra Lazio, Campania, Molise e Puglia e che permette l’accesso alla finale nazioanle di Coppa Italia Rally ACI Sport.