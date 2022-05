Basket, Virtus Pozzuoli - Del Fes Avellino: un derby salvezza a porte chiuse Serie B (girone D), sarà vittoria chiave per una delle due squadre, occhio alla differenza canestri

È la vigilia di Virtus Bava Pozzuoli - Del Fes Avellino. Domani, con palla a due alle 20.30, sarà derby salvezza. Le due squadre condividono la quota in classifica (22 punti) e sono in lotta per la conferma in Serie B senza passare per i playout: prima il jolly salvezza in caso di vittoria, poi l'ultimo turno di campionato, in programma nel weekend. Nel match d'andata Pozzuoli si impose al PalaDelMauro con il finale di 56-67 e la differenza canestri rientra nei giochi con la Del Fes che guarda al successo nella sfida, ma anche al secondo ribaltone nello scontro diretto. Dall'altra parte, naturalmente, la Virtus Pozzuoli cercherà l'acuto decisivo per la salvezza o comunque potrebbe limitare i danni in caso di divario, tenendo conto del +11 dell'andata prima dell'ultimo match in calendario per la stagione regolare: Bisceglie per i flegrei, Ruvo di Puglia per gli irpini. Sarà un derby salvezza senza pubblico sugli spalti. Il PalaErrico di Pozzuoli è, infatti, privo del certificato di agibilità dell'impianto e, quindi, il match sarà disputato a porte chiuse.