Basket, Del Fes Avellino: acuto salvezza, vittoria a Pozzuoli 71-74 Serie B (girone D): gli irpini difenderanno il posto utile per la salvezza diretta negli ultimi 40'

La Del Fes Avellino firma un colpo molto importante in chiave salvezza, vince al PalaErrico di Pozzuoli contro la Virtus Bava con il risultato di 71-74 nel recupero della gara valida per la venticinquesima giornata di campionato di Serie B (girone D) e e allunga proprio sui flegrei e sulla zona playout. A 40 minuti dal termine della stagione regolare la squadra irpina occupa l'undicesimo posto, utile per la salvezza senza passare per gli spareggi promozione. Sarà decisivo l'ultimo turno di campionato. La Del Fes ospiterà la Tecnoswitch Ruvo di Puglia, seconda in classifica, al PalaDelMauro. Pozzuoli affronterà Bisceglie, terza, con una gara in meno e che punta a raggiungere proprio Ruvo in classifica. La Del Fes vince al PalaErrico con i 18 punti di Giovanni Carenza e i 17 di Giuseppe Nicolò Basile.

Serie B - Girone D

Recupero - Venticinquesima Giornata

Virtus Bava Pozzuoli - Del.Fes Avellino 71-74

Parziali: 22-24, 12-14, 11-18, 26-18

Pozzuoli: Gallo 19 (2/4, 5/6), Potì 14 (1/2, 2/5), Murabito 12 (1/1, 3/5), Gaye 7 (1/2, 1/2), Thiam 7 (3/5, 0/0), Mehmedoviq 7 (3/5, 0/0), Longobardi 5 (2/3, 0/3), Caresta (0/1, 0/4), Cagnacci (0/1, 0/0), Sequani.

Avellino: Carenza 18 (1/5, 2/6), Basile 17 (3/7, 3/7), D'Andrea 13 (6/10, 0/0), Caridà 11 (2/6, 2/5), Hassan 9 (1/2, 2/5), Venga 4 (2/4, 0/0), Cepic 2 (1/1, 0/2), Marra (0/6, 0/3), Spagnuolo, Agbogan, Crispino.

Foto: ufficio stampa ASD Del Fes