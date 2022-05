Basket, Serie B: minuto di silenzio su tutti i campi prima della palla a due Del Fes Avellino pronta alla sfida contro la Tecnoswitch Ruvo di Puglia, seconda in classifica

La Serie B di pallacanestro renderà omaggio a Salvatore Moncada, storico presidente della Fortitudo Agrigento, capolista del girone D a cui partecipa la Del Fes Avellino, con un minuto di silenzio su tutti i campi della terza serie nazionale. Ecco quanto deciso dalla Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci, che ha accolto la richiesta della Lega Nazionale Pallacanestro. È stato disposto, quindi, un minuto di raccoglimento su tutti i parquet prima della palla a due delle gare dell'ultimo turno della stagione regolare previste nel fine settimana.

"La Fortitudo Moncada Agrigento, stretta nel suo terribile dolore per la tragica e prematura scomparsa del patron Salvatore Moncada, comunica che la partita contro Cassino in programma questa domenica 8 maggio alle ore 18.00 presso il Palamoncada sarà disputata regolarmente, cosi come voluto dal Presidente Gabriele e dall’intera famiglia Moncada, ma soprattutto come avrebbe voluto il nostro amatissimo Press. - ha annunciato il club siciliano nelle scorse ore - La Fortitudo Agrigento era e sarà sempre il suo grande amore, così come la pallacanestro, e siamo certi che non ci sia miglior modo per onorare la sua memoria e sentirci più vicini a lui partecipando e presenziando questa domenica al palazzetto. L’ingresso sarà gratuito e siamo sicuri che sorriderebbe a vedere un Palamoncada pieno".

La Del Fes Avellino punta alla salvezza senza passare per i playout.

La presentazione del match con l'assistant coach, Salvatore Formato.