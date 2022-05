Basket, Del Fes Avellino: ecco l'avversaria nel playout e il regolamento Serie B, la salvezza passerà per gli spareggi: gli irpini affronteranno la penultima del girone

La Del Fes Avellino affronterà il Forio Basket nel playout di Serie B. La salvezza passerà per le sfide contro il team ischitano. La Del Fes, dodicesima al termine della stagione regolare, affronterà Forio, quindicesima e penultima del girone. La serie playout è al meglio delle cinque gare: Gara 1 e Gara 2 al PalaDelMauro di Avellino, Gara 3 ed eventuale Gara 4 al PalaCasale di Forio ed eventuale bella al PalaDelMauro). L'altro playout vedrà il confronto tra la BPC Virtus Cassino e il Lapietra Monopoli. La vincente della serie di spareggi sarà salva. Per le sconfitte entra in gioco la classifica di regular season e l'eventuale partecipazione al concentramento nazionale.

Il format - "Le vincenti delle otto serie playout (due per girone) ottengono la permanenza in Serie B per la stagione 2022-23. Tra le otto perdenti, le quattro con la peggiore classifica in stagione regolare retrocedono in C Regionale. Le quattro perdenti dei playout con la migliore classifica disputano un concentramento nazionale in campo neutro che determina ulteriori tre retrocessioni. Le retrocesse in Serie C Regionale sono in tutto 11.