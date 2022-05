Basket, Del Fes Avellino: c'è Forio. Le date delle gare playout Domenica al PalaDelMauro con il calcio a 5, ma il rinvio dei match di futsal ha evitato dubbi

Sarà un derby campano uno dei due playout del girone D di Serie B. La Del Fes Avellino affronterà il Forio Basket 1977 con fattore campo per gli irpini, che ospiteranno gli ischitani per Gara 1 e Gara 2 domenica e martedì al PalaDelMauro. La serie proseguirà in casa di Forio venerdì e le eventuali Gara 4 e Gara 5 sono in programma domenica 22 e mercoledì 25.

Al termine della stagione regolare di Serie B e con l'ingresso nei playout per la Del Fes, impegnata da calendario domenica si era creato l'ingorgo per appuntamenti sul parquet nell'impianto sportivo irpino, che avrebbe dovuto ospitare l'ultima gara di stagione regolare della Sandro Abate Avellino, ma l'epilogo della regular season della Serie A di calcio a 5 è stato rinviato a sabato 21 per i casi covid registrati nella Feldi Eboli. Con il differimento del match di futsal è volato via il rischio di un cambio data per una delle due squadre.

Serie B - Playout Girone D

G1 Del Fes Avellino - Forio Basket 15/5 ore 18

G2 Del Fes Avellino - Forio Basket 17/5 ore 17

G3 Forio Basket - Del Fes Avellino 20/5 ore 18

Ev. G4 Forio Basket - Del Fes Avellino 22/5 ore 18

Ev. G5 Del Fes Avellino - Forio Basket 25/5 ore 17

Foto: ufficio stampa A.S. Forio Basket