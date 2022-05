Basket, Del Fes Avellino. Benedetto: "Via i rimpianti, testa solo a Forio" Serie B, playout. Domenica sarà Gara 1 nello spareggio salvezza tra gli irpini e gli ischitani

Si avvicina Gara 1 dello spareggio salvezza tra la Del Fes Avellino e il Forio Basket, in programma domenica (ore 18) al PalaDelMauro. La serie playout è stata presentata così da coach Giovanni Benedetto: "La squadra non sta benissimo, ha una lunga serie di infortunati che stiamo cercando di recuperare, ma è una partita da dentro o fuori in cui tutto quello che avremo da dare lo daremo in campo, in queste partite che ci garantiranno la permanenza, che probabilmente avremmo meritato di raggiungere prima, ma che per pura sfortuna non siamo riusciti a ottenere per tutte le problematiche che abbiamo dovuto attraversare quest'anno. - ha spiegato il coach della Del Fes - Conterà il fisico e la mente. Chi starà meglio dal punto di vista fisico, psicologico, sicuramente avrà una marcia in più in queste gare. È quello che dobbiamo riacquisire, dobbiamo dimenticare questa salvezza sfuggita nell'ultima della stagione regolare, non farci assalire troppo dal panico, dal dispiacere e fare quello che abbiamo fatto nel girone di ritorno, andando oltre le difficoltà affrontate. Bisogna andare oltre e cercare di fare un'ottima partita. C'è poco da dire: bisogna arrivarci con la consapevolezza di dimostrare nuovamente quanto espresso nelle ultime gare di campionato. La squadra ha ottenuto 16 punti nel girone di ritorno ed è la certezza che ci deve accompagnare nei playout".