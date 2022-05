Basket, Del Fes Avellino. Benedetto: "1-0, non abbiamo fatto nulla" È già vigilia di Gara 2 tra gli irpini e Forio dopo la vittoria avellinese nel primo match playout

Domani, con palla a due alle 17, sarà già Gara 2 della serie playout tra la Del Fes Avellino e il Forio Basket. Si ripartirà dall'1-0 irpino dopo la vittoria in Gara 1 nel pomeriggio di ieri. Nuova sfida al PalaDelMauro tra la Del Fes e la squadra ischitana. "Da migliorare c'è poco. Abbiamo fatto ottimamente nel secondo, nel terzo e nell'ultimo quarto. - ha affermato il coach degli avellinesi, Giovanni Benedetto - La verità è che dobbiamo verificare le condizioni fisiche che abbiamo nella squadra perché la partita non era facile. Lo sapevamo che sarebbe stata complicata e noi abbiamo la necessità di recuperare in due giorni . Il tempo è poco, non abbiamo fatto ancora nulla. Siamo 1-0 e dobbiamo arrivare a 3. Abbiamo ancora due partite da vincere e oggi da migliorare c'è poco. L'atteggiamento della squadra è stato perfetto. Siamo partiti con un po' di paura, un po' di pressione, ma poi ci siamo sciolti. Abbiamo fatto le nostre cose e siamo stati sicuramente in controllo negli altri tre quarti".