Basket, riparte la serie playout: Del Fes per il 2-0, Forio per il riscatto Serie B (girone D), alle 17 la nuova palla a due tra gli irpini e gli ischitani al PalaDelMauro

Alle 17 sarà nuova palla a due tra la Del Fes Avellino e il Forio Basket. Proseguirà la serie playout tra le due squadre dopo l'1-0 irpino nel primo atto. La Del Fes punta a confermare il fattore campo mettendo spalle al muro la squadra ischitana, che sarebbe poi costretta a vincere tre gare di fila per salvarsi nel primo turno degli spareggi salvezza.

I due team sono reduci da una prestazione in cui c'è stato l'allungo ospite nel primo quarto, a cui è seguita la risposta dei padroni di casa dall'alto impatto dal primo intervallo in poi: divario netto alla sirena con il 70-52 che ha detto tanto in Gara 1, ma dice poco verso la seconda sfida in programma al PalaDelMauro. Del Fes per il 2-0, Forio per il riscatto: così si presenta Gara 2, che appare come il match svolta nel confronto tra avellinesi e ischitani.

La designazione arbitrale - La sfida sarà diretta da Andrea Cassinadri di Bibbiano e da Matteo Bergami di San Pietro in Casale (Luigi Siciliano osservatore, Marco Desiderio segnapunti, Mario Ceci di Maddaloni e Mariacristina Crispo 24 secondi).