Basket, Benedetto: "La salvezza della Del Fes Avellino vale un campionato vinto" Serie B, playout: venerdì sarà Gara 3 al PalaBarbuto. Il coach: "Vogliamo chiuderla subito"

"Ne manca una, ne manca sempre una da vincere rispetto ai nostri avversari". Coach Giovanni Benedetto pone in modo diretto l'obiettivo alla sua squadra. La salvezza della Del Fes Avellino passa per un'ulteriore vittoria, la terza dopo il 2-0 firmato tra le mura amiche. Venerdì sarà Gara 3 al PalaBarbuto di Napoli con Forio costretta a un tris per ottenere la conferma in Serie B. Il team irpino è a un passo dalla salvezza. "Dobbiamo vincerne tre, quindi abbiamo tre partite a disposizione per vincere. - ha spiegato il coach degli avellinesi - Sicuramente cercheremo di chiuderla il più in fretta possibile visto che più giorni giochiamo, più tempo giochiamo e più problemi abbiamo. In questo momento non c'è da festeggiare nulla. C'è solo da congratularmi con i miei ragazzi come ho sempre fatto fino ad oggi per i sacrifici che fanno, per la disponibilità che mi hanno dato e che danno soprattutto alla società e aspettare, cercare di recuperarli il più possibile. Venerdì abbiamo il primo match point e proveremo ad aggiudicarcelo per raggiungere una cosa che probabilmente meritiamo più di ogni altra cosa. L'ho detto già e mi ripeto. Mi sembra che sia un obiettivo forse più importante di vincere un campionato per me, quindi aspettiamo, cerchiamo di recuperare le forze. Diamo da lavorare ai nostri medici, fisioterapisti che sono sempre pronti e disponibili per cercare di rimetterci in campo venerdì. Ne manca ancora una, abbiamo tre partite da giocare e speriamo di chiuderla il prima possibile".