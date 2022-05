Contrada Boxe, una borsa di studio sportiva nel ricordo di Emanuele Altavilla Pugilato, premi agli alunni in memoria del giovane atleta, scomparso nel 2020

L'ASD Accademia Pugilistica Contrada è pronta per una borsa di studio sportiva promossa nel ricordo di Emanuele Altavilla, atleta del club irpino di boxe, scomparso nel 2020. "Un riconoscimento ai ragazzi e ai giovani che conciliano l'impegno nello studio con quello nell'attività sportiva, per una crescita completa e armoniosa dell'individuo. - si legge nella nota diffusa dalla Contrada Boxe - Con il progettto si intende celebrare un ragazzo d'oro, la cui vita è stata spezzata, in maniera ingiusta e diabolica, dal destino. Il 25enne, aveva tante passioni, tra cui la boxe, ed era stimato e apprezzato da tutti coloro che lo conoscevano. Inoltre, l'Associazione Sportiva, intende stimolare i giovani residenti nel Comune ad un maggiore impegno nell'ambito sportivo e del profitto scolastico, concorrento così alla promozione e alla valorizzazione dell'attività sportiva dei giovani contradesi". I destinatari del bando sono tutti gli aluni della scuola secondaria di primo grado del plesso scolastico "Antonio Ammaturo" di Contrada. Saranno quattro gli alunni premiati, che si sono particolarmente distinti per rendimento scolastico e corretto comportamento nella pratica sportiva. Le premiazioni avverranno nel mese di febbraio di ogni anno.

Foto: ufficio stampa ASD Accademia Pugilistica Contrada / Contrada Boxe