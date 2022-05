Volley, torna "Diver - T9" nel ricordo di Alberto Matarazzo Domenica, in piazza Umberto I ad Atripalda, sarà una giornata di festa e di sport

Nel ricordo di Alberto Matarazzo torna "Diver - T9" dopo due anni di stop determinati dalla pandemia. Domenica, in piazza Umbero I ad Atripalda, sarà una giornata di festa, di colori ed emozioni nell'evento in memoria del tecnico di pallavolo scomparso nel 2016. I protagonisti saranno "proprio i più piccoli, quelli a cui mister Tosco dedicava la maggior parte del suo tempo e delle sue attenzioni. - si legge nella nota diffusa dagli organizzatori - Dopo la grande partecipazione delle precedenti edizioni la Green Volley, in primis con la famiglia Matarazzo, ha voluto in un giorno particolare ed emozionante colorare Atripalda con la gioia, l’innocenza e la semplicità dei più piccoli. Quest’anno la manifestazione sarà tappa del circuito S3 ideato dalla FIPAV CT Irpinia Sannio. Tanti saranno i giovani atleti che si cimenteranno nel volley s3 diviso per categorie: White, Red e Green. Ad accompagnarli oltre ai propri allenatori ci sarà tutto lo staff della società atripaldese. Saranno presenti società del panorama provinciale che regionale. Ci saranno tutti, gli amici di Tosco oltre alle istituzioni invitate all’evento. Sarà per tutti una giornata da vivere tutti insieme e una domenica all’insegna della condivisione, della famiglia e dell’amore che si annuncia indimenticabile per tutti".