Avellino, ecco Summer Basket 3x3. Genovese: "Vogliamo riaccendere la passione" Il team manager della Del Fes: "Tante iniziative per riunire tutti gli appassionati avellinesi"

Dall'8 al 10 luglio prossimo, nell'area parcheggio del Mercatone, si terrà il "Basket 3x3 Summer Edition". È tutto pronto per l'allestimento di un playground nel complesso di via Ferriera. L'obiettivo è quello di riaccendere ulteriormente la passione per la pallacanestro ad Avellino dopo i segnali lanciati dalla Del Fes pochi giorni fa nel corso degli Sport Days. "Attraverso la società Vito Lepore e le figure di Antonello Nevola e Marco Perrotti abbiamo deciso di creare questo evento sportivo ad Avellino. Presentiamo una novità. Si svolgerà nel centro città, al parcheggio del Mercatone e cercheremo di avvicinare al movimento della palla a spicchi coloro che l'hanno sempre seguito, gli appassionati storici, i più piccoli, ma anche aprire al ritorno di chi si è allontanato dopo l'addio alla Scandone. - spiega il team manager della Del Fes Avellino, Luigi Genovese, uno degli organizzatori del torneo - Nei tre giorni cercheremo di creare quante più iniziative possibili, di avere le figure di riferimento del mondo della pallacanestro, come il direttore Nevola, ma non solo. Siamo a buon punto con le iscrizioni e nel giro di due settimane definiremo le linee guida della tre giorni. Un ringraziamento va a chi sostiene il progetto, a chi ha supportato questa idea. C'è stata grande collaborazione con diversi club del capoluogo e della provincia, ma anche con l'amministrazione comunale nelle figure dell'assessore Stefano Luongo per aver inserito il torneo nell'Avellino Summer Fest, dell'assessore Giuseppe Giacobbe per la massima disponibilità e l'aiuto nell'organizzazione e del sindaco Gianluca Festa, che ci ha permesso di poter organizzare questo evento nel centro città".