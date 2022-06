Boubacar, dal Mali all'Arezzo: il viaggio della speranza, la svolta ad Avellino San Tommaso, Audax Cervinara, Ariano Irpino per iniziare in Italia: poi l'ottima stagione a Licata

Dal primo luglio sarà un calciatore dell'Arezzo: è la bellissima storia di Samake Boubacar, reduce da una stagione vissuta da protagonista con la maglia del Licata nel girone I di Serie D a suon di gol e ottime prestazioni (19 reti e 5 assist in 32 gare giocate) e l'approdo in Toscana vale come il grande balzo per un ragazzo arrivato in Italia con uno dei tanti viaggi della speranza. Appena cinque anni fa ha lasciato il Mali per raggiungere prima la Libia e poi la Sicilia con un barcone.

Nel 2017 Boubacar è uno dei tanti migranti nei centri di accoglienza, ma Avellino rappresenta per il classe '99 l'occasione della svolta. San Tommaso, Cervinara, ancora con il tecnico Ciccio Messina all'Audax, e Ariano Irpino per Boubacar, che ha poi raggiunto Roccella Jonica e infine Licata per l'ulteriore step di crescita che lo ha portato a firmare con l'Arezzo, voluto con forza dal direttore sportivo dei toscani, Paolo Giovannini: accordo con il club calcistico, ma anche un contratto di lavoro in una delle aziende del presidente dell'Arezzo, Guglielmo Manzi. Ecco la nuova vita di Samake Boubacar, che ora sogna con gli amaranto la promozione in Serie C.

Foto: pagina ufficiale Facebook U.S.D. Vis Ariano Calcio