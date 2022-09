Basket, Supercoppa B: ecco l'avversaria della DelFes Avellino agli ottavi Vittorie contro la Juvecaserta e Sala Consilina per i ragazzi di coach Benedetto

La DelFes Avellino affronterà la Virtus Ragusa in trasferta negli ottavi della Supercoppa LNP Serie B dopo aver battuto la Diesel Tecnica Sala Consilina al PalaDelMauro. Sarà lunga trasferta per i ragazzi di coach Giovanni Benedetto, che possono confermare gli step di crescita in Sicilia in una stagione aperta con due successi nei derby giocati al PalaDelMauro. La Partenope Sant'Antimo battuto il Cus Jonico Taranto e affronterà la Tecnoswitch Ruvo di Puglia in trasferta. Gli ottavi di finale sono in programma sabato.

Supercoppa LNP Serie B

Ottavi di Finale - Programma

Omegna - Legnano

Piacenza - Livorno

Orzinuovi - San Miniato

San Vendemiano - Mestre

Senigallia - Imola/Ozzano

Roseto - RS Rieti

Ruvo di Puglia - Sant'Antimo

Ragusa - DelFes Avellino