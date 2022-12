Contrada Boxing, ecco il Memorial Emanuele Altavilla Dopo le borse di studio anche una riunione pugilistica nella palestra del team Picariello

Si terrà sabato, con inizio alle ore 20, il Memorial "Emanuele Altavilla", organizzato dalla Contrada Boxing Avellino - Team Picariello: ingresso libero nella palestra del comune irpino, nella sede di via Fratte - zona PIP a Contrada. Il team di boxe ricorda anche con una riunione pugilistica il giovane atleta, prematuramente scomparso nel 2020, dopo le quattro borse di studio sportive istituite e assegnate lo scorso il 21 maggio con una cerimonia ufficiale alla scuola "Antonio Ammaturo" di Contrada alla presenza del campione di pugilato, Carmine Tommasone, del sindaco Pasquale De Santis e della famiglia di Emanuele.

Appuntamento, quindi, per sabato con gli incontri nella palestra dell'ASD Accademia Pugilistica Contrada: non solo sport, ma anche l'obiettivo di sottolineare i valori espressi dalla boxe in termini educativi e di crescita.