Sandro Abate, Pavarese: "Obiettivo riscatto contro l'Olimpus Roma" Le parole del team manager verdeazzurro in vista della sfida di domenica

La Sandro Abate si appresta ad affrontare l'Olimpus Roma. La gara, valida per la diciassettesima giornata nel campionato di Serie A di futsal, è in programma domenica, al PalaOlgiata, con fischio d'inizio alle 20:45. Per gli irpini, l'obiettivo sarà riscattarsi: il match d'andata, caratterizzato da numerose squalifiche in entrambe le squadre, terminò con il risultato di 2-3 a favore della formazione allenata da D'Orto. Sponda Olimpus Roma, i Blues scenderanno in campo dopo la penalizzazione di tre punti imposta dal TFN, che li trascina a quota 31 punti, alla pari dei verdeazzurri. Abate e compagni, inoltre, non hanno intenzione di interrompere il filotto di cinque risultati utili consecutivi, di cui l'ultimo conquistato al PalaDelMauro contro il Padova (6-2). Oltre agli impegni di campionato, per gli irpini scatta il conto alla rovescia per gli ottavi di Coppa Italia: i verdeazzurri mercoledì ospiteranno il Melilli sul parquet del PalaDelMauro. Start alle 16:30.

A presentare la gara di domenica è stato il team manager verdeazzurro Gigi Pavarese: “Il campionato è lungo e sta mettendo in mostra la conitnuità delle squadre come il Napoli, che meritatamente occupa il primo posto in classifica, ma anche la Sandro Abate e la Feldi Eboli. Rispetto allo scorso anno, ho notato che le formazioni sono più preparate e che anche le squadre fuori dalle posizioni playoff sono composte da giocatori importanti”.

“Domenica affronteremo l'Olimpus Roma e la nostra squadra è desiderosa di giocare una sorta di rivincita della gara d'andata, il cui risultato condizionò anche le altre due gare successive contro Eboli e Pescara. Quei match hanno un po' segnato il cammino degli irpini che hanno dimostrato di essere compatti. Sarà una bella sfida tra due squadre con giocatori di grande livello. Inoltre, ci teniamo a fare un regalo al nostro capitano che proprio quel giorno compirà gli anni e che non sarà presente in campo in quanto dovrà scontare un turno di squalifica. Chiaro che l'Olimpus Roma sarà vogliosa di dare un segnale positivo alla luce della penalizzazione loro sancita”.

“La famiglia Abate ha creato un vero e proprio senso di appartenenza, insieme all'opera dell'allenatore Piero Basile. Speriamo che la squadra continui così, tenendo sempre alta l'asticella anche durante i momenti positivi e tenendo ben saldi gli obiettivi prefissati dalla società. Il tutto è stato costruito tassello dopo tassello e i ragazzi stanno rispondendo bene. Quello che voglio mettere in risalto è il carattere che la squadra ha dimostrato nei momenti di difficoltà”.

“La squadra sta bene, tutti hanno preso parte agli allenamenti. Questa settimana è stata caratterizzata dall'addio di Pola, che è stato un po' inaspettato. Abbiamo ringraziato il giocatore per quanto svolto fino a quel momento con la maglia verdeazzurra e gli abbiamo concesso di tornare in Spagna. Era un giocatore su cui si era basata la nostra campagna di costruzione. Qui ha dimostrato di essere un giocatore importante, ma ora guardiamo avanti con ottimismo”.

“Il ritorno di Crema? È un ritorno molto gradito e deciso già da un po'. Sono sicuro che sarà determinante, come lo sono d'altronde tutti gli altri ragazzi in squadra. Loro devono pensare solo al campo e il nostro compito è quello di lasciarli tranquilli. Mercoledì, inoltre, ci saranno gli ottavi di Coppa Italia contro il Melilli e al PalaDelMauro l'ingresso sarà gratuito. Il mio è un invito ai tifosi e agli appassionati di venire per sostenere la squadra”.