Calcio a 5, impresa Sandro Abate: vittoria nel derby contro il Napoli (6-4) Gli irpini salgono a quota 43 punti in classifica: la prossima gara sul campo della Meta Catania

La Sandro Abate manda ko la capolista al PalaDelMauro. Gli irpini, per la prima volta durante questa stagione sportiva, conquistano la vittoria in un derby e lo fanno contro il Napoli Futsal. Il match, valido per la ventiquattresima giornata nel campionato di Serie A di futsal, è terminato con il risultato finale di 6-4. A determinare il successo sono state le reti di Angellot, Botta, Alex, Abate, Avellino e Crema. Invece, i gol a favore dei partenopei sono stati siglati da Arillo, Fortino, Rafinha e Mateus. La formazione verdeazzurra, dunque, si rialza dopo le due battute d'arresto subite rispettivamente contro Pistoia e Feldi Eboli e salgono a quota 43 punti in classifica. Ora, nel campionato di massima Serie, sarà il momento della sosta nazionali. Abate e compagni riprenderanno gli allenamenti il giorno 23 marzo e torneranno in campo sabato 1 aprile in occasione della gara sul parquet della Meta Catania. Sarà fischio d'inizio alle 18.

Sandro Abate - Napoli Futsal 6-4

Marcatori: pt 4' Arillo, 5'10'' Caro, 9' Botta; st1' Alex, 14' Abate, 15' Fortino, 16' Rafinha, 17' Avellino, 19'20'' Crema, 19'53'' Mateus.

Sandro Abate: Parisi, Crema, Abate, Alex, Avellino, Petrillo, Botta, Ugherani, Gui, Caro, Vitiello, Berthod. All.: Basile.

Napoli Futsal: Pietrangelo, F. Perugino, Arillo, Mancha, Fortino, De Luca, Salas, Rafinha, Honorio, Borruto, De Simone, De Gennaro. All.: Marín.

Note: Ammoniti: Arillo, Alex, Abate e Gui.

Arbitri: Nicola Maria Manzione (Salerno) e Emilio Romano (Nola). Crono: Pasquale Crocifoglio (Napoli).