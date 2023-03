ASD Sparta: Erasmo Carbone convocato al raduno FIPSAS Sud Italia Grande soddisfazione per il team eclanese di nuoto pinnato

È ufficiale la convocazione al raduno FIPSAS Sud Italia per Erasmo Carbone dell'ASD Sparta. I numeri dell'atleta del team eclanese (due titoli regionali nei 50 e nei 100 NP al Gran Prix di Velocità di Agropoli a novembre, tre titoli nazionali nei 500, 100 e 200 NP alla Christmas Cup di Lignano Sabbiadoro a dicembre, due ori nei 50 e 100 NP ai campionati regionali invernali di Oliveto Citra a gennaio, titoli nazionali nei 50, 100 e 200 NP ai campionati italiani di categoria di Lignano Sabbiadoro a febbraio e i titoli regionali nei 50 e 100 NP ai campionati regionali primaverili di Montecorvino Pugliano in questo mese) hanno portato alla decisione da parte del tecnico della Nazionale di Nuoto Pinnato, Antonio Potenza. Grande soddisfazione per il tecnico dell'ASD Sparta, Fabio Carbone, che si gode il momento, ma che guarda già al prossimo impegno ufficiale alla piscina "Scandone" di Napoli del prossimo 16 aprile, il Trofeo Centro Sud Italia.

Foto: ASD Sparta