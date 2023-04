Pallavolo Under 14: Il fenomeno Cs Nettuno Montella in Irpinia Seconda vittoria consecutiva del campionato

Vincere il campionato è sempre emozionante, farlo due anni consecutivi ancor di più. È proprio così che il Cs Nettuno Montella conclude il campionato Under 14, sul campo neutro di Santo Stefano del Sole vince nuovamente il titolo di Campione Territoriale.

L’emozione che regala una finale si fa sentire tutta, le ragazze partono contratte e titubanti nelle scelte e subiscono la squadra di Atripalda che è scesa in campo agguerrita. Sul finire del set la squadra allenata da Coach Preziosi dimostra tutto il carattere che ha nascosto prima e riesce nella rimonta per poi chiudere 25-23.

La vittoria del primo set ha caricato le atlete montellesi e ha frenato le atlete della Green Volley, partenza razzo che si interrompe sulla metà del set. Un piccolo black out consente alle avversarie di ridurre il gap ma, grazie ad un supporto reciproco, chiudiamo con determinazione anche il secondo set. Sul 2-0 non bisogna mai abbassare la guardia, ci aspettavamo la reazione delle avversarie che purtroppo viene fermata dall’infortunio della loro schiacciatrice Angelica Battipaglia, alla quale auguriamo presto recupero e ritorno in campo. Sulla metà campo Montellese si continua a macinare punti e chiudiamo il terzo ed ultimo set in modo agevole, aggiudicandoci il titolo di campioni provinciali.

È stato un percorso fantastico, in tutta la regular season hanno perso soltanto un set e sono arrivati in finale con il punteggio pieno, vittoria meritatissima.

“È una squadra che ha lottato tanto, commenta Coach Preziosi, ha lavorato molto nonostante è un gruppo che, per problemi logistici, non si allena insieme. Questo sottolinea ancor di più quanto di buono è stato fatto. Sono molto soddisfatto della crescita che hanno dimostrato sia durante l’anno sia durante questo match, la strada si stava facendo in salita durante il primo set ma non hanno mollato. Sono dispiaciuto dell’infortunio di Angelica Battipaglia, la conosco bene in quanto sono il suo allenatore con la selezione Territoriale e le auguro una buona guarigione, sono sicuro che tornerà più forte di prima.

Nel complimentarmi ancora una volta con le atlete non posso che ringraziare anche i genitori che con la loro passione e sacrifici consentono alle proprie figlie di potersi emozionare e realizzare in questo sport!”

Non è stato sicuramente un anno semplice ma siamo ancora una volta riusciti a fare il massimo, nessuna sconfitta in campionato e tutte vittorie da tre punti che, sommate ai risultati ottenuti nei vari campionati giovanili che disputiamo, raggiungiamo la venticinquesima vittoria consecutiva. Risultati di questo tipo si possono ottenere solo con serietà e dedizione in palestra, cosa che dimostriamo da sempre come società e staff e altrettanto le ragazze che si impegnano nella pallavolo. Questo titolo per la nostra realtà vale tantissimo e ci da la forza di andare avanti nonostante le tante difficoltà.