Pallavolo, il C.S. Nettuno Montella campione territoriale under 16 Dopo il 3-0 al Volley Club Atripalda si chiude un torneo dominato dalla squadra di coach Preziosi

Settimana impegnativa per il C.S. Nettuno Montella, tante gare ravvicinate e poche ore di recupero ma le partite di questo calibro richiedono di mettere da parte la stanchezza. La posta in palio dei vari match disputati in questa settimana tra Under 14 e Under 16 è sempre stata alta e non era consentito fare passi falsi. Così è stato anche per la partita disputata venerdì 21 aprile sul campo neutro “Palestra SMS Tedesco” via Fontanetta di Borgo Ferrovia, valevole per la finale territoriale Under 16 femminile.

Campionato dominato nel corso della regular season, la squadra Montellese allenata da coach Giuseppe Preziosi si è presentata al fischio di inizio con tutte le gare disputate vinte e un solo set perso ma le finali hanno sempre una storia a se. Dall’altra parte della rete vi è la compagine dell’Atripalda, la Green Volley Club, che è cresciuta molto durante il campionato ed ha fatto molto bene nel finale di stagione.

"Come ci si poteva aspettare il primo set è stato giocato con molta emozione, il peso della finale si è fatto sentire e non siamo stati abbastanza lucidi nel gioco. Ciò ha permesso alle avversarie di stare sempre vicine e a metà set avanti nel punteggio e solo sul finale del set siamo riusciti ad avere la meglio vincendo ai vantaggi. La vittoria del primo set ha consegnato buona parte della vittoria, nei successivi due set siamo riusciti a giocare con determinazione, lucidità e fiducia, vincendo in modo netto entrambi i set. Cade l’ultima palla che ci consegna il titolo di campioni territoriali Under 16 dopo circa 15 anni", spiegano dalla società altirpina.

"Inutile sottolineare la nostra immensa gioia e soddisfazione, piuttosto poniamo l’accento sulle caratteristiche di questo giovanissimo gruppo. Il team è quasi Under 14 tranne qualche atleta più grande, tutte montellesi o paesi limitrofi, tutte tesserate C.S. Nettuno Montella. Hanno dovuto lavorare tanto per guadagnare questo posto e si sono confrontate contro squadre con età media maggiore. Non è stato facile, nell’ultimo periodo sono state chiamate a fare sacrifici maggiori in quanto buona parte della squadra ha lottato anche nella categoria Under 14 e, meno di 24h fa, hanno staccato il pass per la semifinale regionale. Questo risultato - la soddisfazione del C.S. Nettuno - è il frutto del tanto lavoro svolto negli ultimi anni e non sono quest’anno, dietro ad un primo posto nelle categorie giovanili c’è il lavoro di tanti anni e tanti sacrifici".

Coach Preziosi le ha allenate e guidate sin dall’inizio e così commenta: "Venivamo da una settimana difficilissima, tanti match del dentro o fuori che portano via tanta energia. Oggi ennesima partita al cardiopalma contro una formazione in crescita come l’Atripalda. Ringrazio le ragazze per i tanti sacrifici, 33 vittorie consecutive spiegano tutto. Se oggi possiamo alzare questa coppa è perche tutte hanno lavorato, è la vittoria del gruppo e non del singolo. Alcune atlete non sono al 100% della forma fisica ma grazie anche all’aiuto delle compagne siamo riusciti a sopperire. Sono molto soddisfatto e contento di questo gruppo. Ringrazio il presidente Rosalia Passaro e i genitori per la fiducia nei mie confronti, questo è il giusto premio per questo movimento sportivo.”

Montella si gode e festeggia questo titolo, che rappresenta un momento storico per la società che non otteneva un doppio piazzamento (U14 e U16) da moltissimi anni. Questo sottolinea ancor di più quanto di buono è stato fatto e che nello sport nessuna vittoria è mai scontata.

Ora, dopo le doverose congratulazioni a tutti, l'attenzione dei protagonisti è già fissata ai prossimi impegni, a cominciare dalle semifinali regionali Under 14 e i quarti di finale regionale Under 16.