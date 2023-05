Giro d'Italia, Lago Laceno: ricordate quando Zulle staccò Pantani? Nel '98 vinse lo svizzero, nel 2012 trionfo italiano con il lucano Pozzovivo.

La corsa rosa arriva a Lago Laceno. Impossibile non guardare indietro. Altrettanto impossibile non lasciarsi suggestionare dai ricordi. 22 maggio 1998, la tappa era la quinta di quel fantastico Giro. Da Maddaloni si arrivata in terra irpina. In maglia rosa cun grandissimo del ciclismo italiano come Michele Bartoli. A caccia del simbolo del primato tanti altri tra cui il più amato di tutti, Marco Pantani.

Il “pirata” sapeva bene che quel giorno sarebbe stato complicato. La concorrenza era tanta. Su tutti lo svizzero Alex Zulle e il vincitore del 1996 Pavel Tonkov. Per questo lo scalatore della Mercatone Uno decise di attaccare. La sua azione però non diede grossi frutti. Fu ripreso e staccato dallo svizzero che andò a vincere quella tappa indossando la maglia rosa.

Un durissimo colpo per le ambizioni del “pirata” che poi riuscì a rimediare sulle grandi salite. Nella terza settimana i valori cambiarono. Zulle soffrì terribilmente quelle pendenze che tanto piacevano a Pantani che per la vittoria duellò soprattutto con Pavel Tonkov. Un ricordo, quello del “pirata” a Lago Laceno, che accomuna tanti appassionato campani pronti a tornare domani in quella località per applaudire i “girini”. Da ricordare anche la tappa del 2012 quando vinse Domenico Pozzovivo che a 40 anni è ancora in gruppo e chissà, magari proprio in una frazione dove ci saranno tanti lucani a fare il tifo per lui, potrebbe provare ad attaccare per giocarsi qualcosa di importante.