Giro d'Italia: Paret-Peintre trionfa a Laceno, Leknessund nuova maglia rosa La corsa rosa arriva in Campania: festa sul traguardo di Bagnoli Irpino

Cambio della guardia al Giro d'Italia che nella Venosa-Lago Laceno vede arrivare, per la prima volta in questa edizione, la fuga. Ad esultare è stato il francese Aurélien Paret-Peintre che ha regolato allo sprint la nuova Maglia Rosa Andreas Leknessund. I due facevano parte di una fuga di sette corridori, comprendente Vincenzo Albanese, Warren Barguil, Nicola Conci, Amanuel Ghebreigzabhier e Toms Skujinš, nata lungo la discesa del Passo delle Crocelle dopo oltre 70 km di vera battaglia. Sull'ascesa finale di Colle Molella era Conci a scatenare inizialmente la bagarre ma l'attacco decisivo veniva lanciato ai 4500 metri da Leknessund sul quale si riportava poco prima dello scollinamento Paret-Peintre. Il portacolori dell'AG2R Citroën Team ha saputo sfruttare al meglio la situazione, che vedeva il norvegese concentrato a spingere a fondo per coltivare il sogno Maglia Rosa, conquistando il suo primo successo di tappa al Giro d'Italia. Il gruppo degli uomini di classifica, arrivato a 2'01", è stato regolato da Koen Bouwman.

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa Aurélien Paret-Peintre ha detto: "Il Giro d'Italia era il mio obiettivo principale quest'anno. Sono venuto a correre per la classifica generale, ma sapevo anche che oggi era una buona giornata per una fuga e volevo una vittoria di tappa per la squadra. L'ultima salita è stata molto dura, ma poi ho capito che Leknessund stava puntando alla Maglia Rosa e che potevo vincere la tappa. Sono felicissimo."



La Maglia Rosa Andreas Leknessund subito dopo l'arrivo ha dichiarato: "Sono venuto al Giro con l'obiettivo di vincere una tappa. Era l'obiettivo anche oggi. E' super speciale conquistare la Maglia Rosa. L'unico norvegese che l'aveva vestita prima di me è stato Knut Knudsen ma se si guarda a chi ha avuto la Maglia Rosa negli ultimi giorni e all'impatto di questa maglia, è un grande giorno per la mia carriera."



RISULTATO DI TAPPA

1 - Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën Team) - 175 km in 4h16’04’’, media di 41.005 km/h

2 - Andreas Leknessund (Team DSM) a 2"

3 - Toms Skujinš (Trek - Segafredo) a 57"

CLASSIFICA GENERALE

1 - Andreas Leknessund (Team DSM)

2 - Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a 28"

3 - Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën Team) a 30"