IVPC DelFes Avellino: 2-0 sul CJ Basket Taranto, la nuova Serie B è a un passo La squadra irpina vince ancora. Venerdì sarà primo match-point per gli uomini di coach Crosariol

L'IVPC DelFes Avellino batte il Cus Jonico Basket Taranto anche in Gara 2 del play-in per l'ammissione alla Serie B Nazionale 2023/2024 con il risultato di 78-76. La squadra irpina ribalta tutto nell'ultimo quarto con il 28-18 che consente al roster di coach Crosariol di superare i rossoblu e volare sul 2-0 nella serie al meglio delle cinque gare. Traini, Carenza e Verazzo sono gli uomini in doppia cifra per il successo in Gara 2. Venerdì con palla a due alle 20, al Tursport di Taranto, l'IVPC DelFes avrà il primo match-point per chiudere il play-in e partecipare alla nuova Serie B nella prossima stagione.

Il tabellino

Serie B - Girone D

Play-in Ammissione Serie B Nazionale - Gara 2

IVPC Del Fes Avellino - CJ Basket Taranto 78-76

Parziali: 12-19, 22-17, 16-22, 28-18

Avellino: Traini 16 (0/3, 3/9), Carenza 13 (4/10, 1/2), Verazzo 10 (2/4, 1/4), Vitale 8 (1/4, 1/5), Caridà 7 (2/3, 1/4), Venga 7 (3/4, 0/0), Bianco 6 (0/0, 2/2), Eliantonio 4 (1/7, 0/2), Valentini 4 (2/5, 0/0), Sandri 3 (0/0, 0/3), Arienti (0/1, 0/3), Signorino

Taranto: Rocchi 22 (2/3, 2/7), Cena 14 (2/7, 3/9), Corral 14 (3/5, 1/3), Bruno 8 (1/3, 2/5), Villa 7 (2/3, 1/2), Graziano 5 (2/2, 0/0), Conte 4 (1/2, 0/1), Sampieri 2 (1/4, 0/0), D'Agnano (0/1, 0/0), Piccoli, Liace

Foto: pagina ufficiale Facebook IVPC DelFes Avellino