IVPC DelFes Avellino, Caridà: "2-0 nella serie, ma vogliamo subito la B1" Il play/guardia degli irpini: "Tutto per chiudere subito la serie"

Alle 20, al Tursport di Taranto, l'IVPC DelFes Avellino sarà ospite del Cus Jonico Basket per gara 3 del play-in, la serie al meglio delle cinque sfide che vale l'accesso alla nuova Serie B Nazionale. "Sicuramente non sarà facile. Sarà una battaglia come è accaduto in gara 1 e gara 2. - ha spiegato il play/guardia dell'IVPC DelFes, Matteo Caridà - Non abbiamo comandato le prime due sfide e sicuramente sarà così anche in trasferta. Puntiamo, però, a chiudere la serie e a raggiungere subito la Serie B1".

"Continuità lungo i quaranta minuti"

"L'approccio di Taranto è stato migliore in gara 2 e superiore al nostro. Abbiamo sofferto un po' il loro atteggiamento aggressivo e la loro zona. Non abbiamo realizzato con continuità: quaranta minuti di zona 2-3 ti confondono un po' le idee perché in settimana si preparano altre cose. Alla fine è uscita la grinta e la voglia di vincere: aspetti che faranno la differenza anche a Taranto. Il pubblico ci ha dato una grossa mano ed è un dettaglio che deve esserci sempre. Adesso andiamo lì, ripartiamo da quanto fatto negli ultimi cinque minuti in gara 2 provando a portare tutta l'energia su tutto il match per chiudere subito la serie".