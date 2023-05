Oceanika Nuoto Sturno: due record italiani e uno mondiale sfiorato per Piccolo Prove super ai campionati italiani master di nuoto pinnato

Valerio Piccolo è stato protagonista ai campionati italiani estivi master di nuoto pinnato. Nell'appuntamento tricolore di Lignano Sabbiadoro grande festa per l'atleta della Oceanika Nuoto Sturno: ha firmato due nuovi record italiani (21.59 nei 50 pinne, 47.82 nei 100 pinne).

A un centesimo dal record mondiale

Piccolo ha sfiorato anche il primato mondiale, non ottenuto per un centesimo di secondo. Grandissimo risultato e già nuovi obiettivi per il nuotatore e per l'intero team altirpino, pronta per i prossimi eventi in calendario con la prospettiva di altri traguardi individuali e di squadra.

Foto: Oceanika Nuoto Sturno