IVPC DelFes Avellino: la Serie B Nazionale prende forma, i verdetti In corso i playoff per la Serie A2. Sono già 23 le squadre iscritte al nuovo torneo

L'IVPC DelFes Avellino ha chiuso la stagione 2023/2024 con l'ammissione alla Serie B Nazionale. La squadra irpina parteciperà al nuovo campionato, determinato dalla riforma della Federazione Italiana Pallacanestro. Grazie al 3-0 nello spareggio contro il Cus Jonico Basket Taranto, l'IVPC DelFes ha ottenuto l'accesso alla B Nazionale. Nel nuovo torneo rappresenterà la Campania con la Ble Decò Juvecaserta, vincente per 3-2 sulla Teramo a Spiccki 2K20, e con la Geko PSA Sant'Antimo, che ha firmato il pass per la B Nazionale grazie al quarto posto al termine della stagione regolare, utile anche per partecipare agli spareggi promozione per la Serie A2: il cammino nella post-season è terminato subito con il 3-0 della Real Sebastiani Rieti sulla Partenope. Sono già 23 le squadre iscritte al terzo livello del basket nazionale.

In grassetto tutte le squadre che parteciperanno alla Serie B Nazionale

I verdetti

Ammissione Serie B Nazionale

Classificazione Girone A

3G Electronics Legnano Knights - Esse Solar Gallarate 3-1

Solbat Piombino - Mamy.eu Oleggio 3-2

Paffoni Fulgor Omegna - LTC Group Sangiorgese Basket 3-1

Gema Montecatini - Riso Scotti Pavia 3-1

Classificazione Girone B

Lissone Interni Brianza Casa Basket - Infodrive Capo d'Orlando 3-0

Antenore Energia Virtus Padova - Pontoni Monfalcone 3-2

LuxArm Lumezzane - Civitus Allianz Vicenza 1-3

UBP Petrarca Padova - Logiman Pall. Crema 0-3

Classificazione Girone C

General Contractor Jesi - Halley Informatica Matelica 3-1

Bakery Basket Piacenza - Pall. Goldengas Senigallia 3-1

Virtus Imola - Luciana Mosconi Ancona 1-2

Andrea Costa Imola - Pallacanestro Fiorenzuola 1972 0-3

Classificazione Girone D

Ble Decò Juvecaserta - Teramo a Spicchi 2K20 3-2

BPC Virtus Cassino - Diesel Tecnica Sala Consilina 3-1

Lions Bisceglie - Lars Virtus Arechi Salerno 3-0

IVPC DelFes Avellino - CJ Basket Taranto 3-0

Top 4 Regular Season - Playoff per la Serie A2

Girone A

Maurelli Group Libertas Livorno

Elachem Vigevano 1955

Unicusano Pielle Livorno

Fabo Herons Montecatini

Girone B

Agribertocchi Orzinuovi

Gemini Mestre

Rucker San Vendemiano

Rimadesio Desio



Girone C

Real Sebastiani Rieti

Blacks Faenza

Ristopro Fabriano

Sinermatic Ozzano

Girone D

Luiss Roma

Liofilchem Roseto

Tecnoswitch Ruvo di Puglia

Geko PSA Sant'Antimo