Avellino: tutto pronto per la ventiduesima edizione di Sport Days Riecco l'evento che lega le discipline sportive alle associazioni del territorio

Da giovedì a martedì 20 giugno appuntamento al Parco Manganelli di Avellino, sede degli Sport Days 2023. Tutto pronto per la ventiduesima edizione presentata al Circolo della Stampa dal delegato Coni provinciale, Giuseppe Saviano. "È sempre più difficile. Vorrei ringraziare i tecnici e gli operai dell'amministrazione comunale che hanno lavorato per rendere fruibile al massimo Parco Manganelli. Abbiamo il dubbio legato alla pioggia per l'inaugurazione. È probabile che lo faremo al PalaDelMauro perché c'è la disponibilità da parte del Comune. Ritengo che Sport Days ancora una volta si ponga all'avanguardia con tutte le discipline, le associazioni. Ci sarà una giornata interamente dedicate alle forze dell'ordine e sociali. Il 14 giugno ci sarà la trentaseiesima edizione del Meeting Internazionale di Atletica Leggera Città di Avellino all'interno di un programma articolato".

Festa: "Felici di poter sostenere questa manifestazione"

"Sport Days è diventato parte integrante della vita sociale, sportiva, ludica, estiva della città. - ha aggiunto il sindaco di Avellino, Gianluca Festa - C'è grande attesa da parte della comunità per l'evento. Va dato atto al presidente Saviano dell'impegno, della lungimiranza, la grande passione e come amministrazione siamo contenti di sostenere questa importante manifestazione, il cui successo è sempre sotto gli occhi di tutti con una grandissima partecipazione".