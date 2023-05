IVPC DelFes Avellino: la prospettiva in Serie B Nazionale, una "A3" Le parole del sindaco Festa sul futuro del club dopo il titolo conseguito sul campo dalla squadra

Sono solo i primi giorni della off-season in casa IVPC DelFes Avellino. Con un'ottima seconda parte di campionato, con la gestione tecnica di Andrea Crosariol, la squadra irpina ha ottenuto quanto immaginato nella scorsa estate, ovvero la promozione in Serie B Nazionale, campionato nato dalla riforma FIP, d'elite in virtù della forte diminuzione del numero di partecipanti al terzo livello nazionale.

Il sindaco Festa: "Livello molto più godibile e momento prezioso"

"Sono stati fatti grandi sforzi per mantenere la Serie d'Eccellenza, che diventa un campionato di livello superiore, addirittura con la possibilità di ingaggiare uno straniero. - ha spiegato il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, a margine della presentazione degli Sport Days - Diventa quasi una Serie A3 con un livello molto più godibile e credo che sia arrivato anche il momento di provare a verificare se ci sono imprenditori, persone che vogliono dare una mano".

"Abbiamo preservato il valore del basket in città"

"Come ho sempre detto, insieme a un gruppo di amici, il nostro è stato un compito di salvataggio del basket. Non c'è mai stata la volontà di voler mettere le mani sul basket, no. Doveva esserci qualcuno pronto magari a provare a evitare la scomparsa del basket. L'abbiamo fatto con un gruppo di amici, ma semplicemente per poter dire poi alla persona successiva di aver preservato questo valore, non la Scandone che è morta e lo sappiamo, ma il basket. Abbiamo preservato questo sport, l'abbiamo mantenuto a livelli importanti. Ora se c'è qualcuno che ha voglia, volontà si facesse avanti perché credo che ci sia il palcoscenico adatto. La Serie B d'Eccellenza diventa un campionato semiprofessionistico che può secondo me anche invogliare qualcuno a investire".