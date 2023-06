Basket: Tucci saluta l'Umana Reyer Venezia dopo 7 stagioni Il tecnico avellinese: "La vita è fatta di passaggi, oggi si chiude un ciclo importante"

Si chiude l'avventura da assistant coach per Gianluca Tucci all'Umana Reyer Venezia. Sette stagioni (402 panchine) con due Scudetti, una Coppa Italia e una FIBA Europe Cup: termina l'esperienza in Laguna per il tecnico irpino, vice di Walter De Raffaele prima e di Neven Spahija poi, da febbraio scorso fino all'ultimo atto della stagione 2022/2023 (nel ribaltone in panchina è stato per alcune ore l'head coach degli orogranata). "Ringrazio il gruppo dell'Umana Reyer Venezia, nelle persone del dottor Brugnaro e del presidente Casarin, con cui ho condiviso sette anni intensi, pieni di emozioni e di vittorie - ha affermato Tucci - La vita è fatta di passaggi, oggi si chiude un ciclo importante e l'esperienza dei rapporti umani che ho costruito in questo contesto, sia dentro che fuori dall'ambito lavorativo, è il tesoro più prezioso che mi accompagnerà nelle esperienze future".

Casarin: "Compagno di viaggio e amico non solo per me"

"Ci tengo a ringraziare Gianluca, non solo come professionista, ma anche per la persona e le qualità umane che ha messo nel nostro progetto di cui è stato una parte importante - ha aggiunto il presidente della Reyer, Casarin - Insieme abbiamo vinto trofei e titoli e Gianluca è stato un allenatore, compagno di viaggio e amico non solo per me, ma per tutte le persone che hanno condiviso questi sette anni. Grazie Gianluca e in bocca al lupo per il tuo futuro".