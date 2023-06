Oceanika Nuoto Sturno: doppio argento per Piccolo ai Mondiali Indoor Nuoto Pinnato: l'irpino ha conquistato due secondi posti iridati in Egitto

L'Oceanika Nuoto Sturno fa festa per un ottimo risultato ottenuto ai Mondiali Master CMAS (Confederazione Mondiale delle Attività Subacquee) di Nuoto Pinnato Indoor. Al Cairo Valerio Piccolo ha conquistato due medaglie d'argento. L'atleta di Gesualdo ha ottenuto il secondo posto iridato nelle specialità dei 50 e dei 100 pinne. Un traguardo strepitoso e una grande emozioni per tutti i componenti della squadra irpina: l'Oceanika Nuoto Sturno celebra l'ulteriore risultato ottenuto: firma internazionale dopo le numerose medaglie conquistate in ambito regionale e nazionale.

Nuovi risultati per la squadra irpina

A inizio giugno il team guidato da Denis Famiglietti aveva conquistato il secondo posto nella classifica delle società Master con 19 medaglie d'oro, 8 d'argento e 3 di bronzo e il quarto posto nella graduatoria delle società Categoria con 10 medaglie d'oro, 5 d'argento e 2 di bronzo ai campionati interregionali estivi di nuoto prinnato.

Foto: Oceanika Nuoto Sturno