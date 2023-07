Oceanika Nuoto Sturno: Romano è campione italiano nei 200 pinne Nuove prestazioni di alto livello in campo nazionale per gli atleti del team irpino

Ottimi risultati anche nei campionati italiani per la Oceanika Nuoto Sturno. Nello scorso weekend, alla Piscina Felice Scandone di Napoli, Davide Romano si è laureato campione italiano nei 200 pinne e guarda già al prossimo evento, in programma il 28 e il 29 luglio al lago di Viverone: in Piemonte sarà impegnato nei 1000 metri pinne, nei 3000 metri pinne e nell'elimination race 150 metri pinne.

Romano campione italiano, ma anche altri risultati

Nei campionati italiani ottimi piazzamenti anche per Giuseppina Credenza, Marco Flammia, Manila Imbriano, Giada Di Leo, Francesco Achille Vitale e Marco Sasso. Nei giorni scorsi il team irpino ha celebrato il doppio argento di Valerio Piccolo ai mondiali indoor.

Foto: Oceanika Nuoto Sturno