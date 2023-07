Oceanika Nuoto Sturno: ori per Ulto e Salza al trofeo "Città del Sale" Ottimi risultati per la squadra irpina alla gara di nuoto pinnato di fondo a Margherita di Savoia

L'Oceanika Nuoto Sturno ha partecipato al primo trofeo "Città di Sale", disputato a Margherita di Savoia, con tre atleti: Franco Ulto, Michele Salza e Leo Conte. I tesserati della società irpina hanno preso parte a diverse prove con ottimi risultati nella gara di nuoto pinnato di fondo.

Tre medaglie d'oro a Margherita di Savoia

Ulto ha conquistato la medaglia d'oro nei 1000 e nei 3000 metri, Salza ha vinto l'oro nei 1000 metri. Grande soddisfazione per l'Oceanika Nuoto Sturno che nel mese di luglio ha già avuto modo di gioire per il titolo italiano conquistato da Davide Romano nei 200 metri pinne e che guarda a un nuovo obiettivo, l'evento in programma il 28 e il 29 luglio al lago di Viverone con il campione nazionale.

Foto: ASD Oceanika Nuoto Sturno