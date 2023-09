DelFes Avellino: 74-48 nel test contro la Promobasket Marigliano Sabato sarà prima gara ufficiale: primo turno di Supercoppa di Serie B Nazionale a Cassino

Finale di 74-48 e vittoria nello scrimmage contro la Promobasket Marigliano per la DelFes Avellino al PalaDelMauro. Parziali di 13-13, 16-10, 22-18 e 23-7 e per i ragazzi di coach Andrea Crosariol ora lo sguardo è rivolto al primo match ufficiale. La DelFes sarà ospite della BPC Virtus Cassino per il primo turno della Supercoppa di Serie B Nazionale. La gara è in programma sabato.

Ecco i numeri di maglia per la prossima stagione

Nel frattempo, la società irpina ha ufficializzato i numeri di maglia per il roster che sarà protagonista in Serie B Nazionale nella stagione 2023/2024: 2 Venga, 3 Caridà, 7 Burini, 10 Giunta, 14 Santucci, 19 Vasl, 21 Verazzo, 24 Carenza, 41 Bortolin, 46 Nikolic.

Foto: pagina ufficiale Facebook IVPC Del Fes Avellino