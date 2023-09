Europei Nuoto, la sammartinese Scianguetta conquista 2 medaglie d'argento I complimenti alla concittadina del sindaco Pasquale Pisano

"La nostra concittadina Carmen Scianguetta continua a far parlare di sè agli Europei di nuoto a Padova. Nuota talmente bene da salire per ben tre volte sul podio, conquistando due medaglie d’argento, rispettivamente nei 200 metri stile libero e nei 50 metri dorso, ed una di bronzo nei 100 metri stile libero.

Carmen è una ragazza coraggiosa e solare, ha saputo allenarsi con costanza, dedizione e coraggio per eccellere in una disciplina che richiede fatica e abnegazione non comune. Una settimana quella dal 3 al 10 settembre tutta da dedicare al nuoto per una giovane donna che è riuscita a superare difficoltà ed ostacoli, dimostrando che si possono fare grandi cose sfruttando al meglio le proprie possibilità.

Brava Carmen e ad maiora semper! Continueremo a seguirti in questa tua fantastica avventura sportiva, sicuri come siamo che lo sport sia per te una grande opportunità e per tutti noi un’occasione di crescita umana e culturale.

In un periodo che ci copre quasi d’angoscia per le tante notizie assurde e tragiche che rimbalzano sui social, saperti sul podio, avvolta dalla nostra bandiera e salutata dal nostro inno nazionale, è motivo di speranza prima che di orgoglio.

Siamo una piccola comunità che proprio di speranza ha bisogno per riavvolgere tanti fili aggrovigliati , se non addirittura spezzati. Tu resti una possibilità per molti di noi e le tue vittorie hanno anche questo significato.

Aspettiamo di vederti ancora sul podio, ti aspettiamo nel tuo paese per dirti grazie e festeggiarti.

In bocca al lupo, Carmen, e sia sempre più radioso il tuo futuro".