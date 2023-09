Vigilia di Supercoppa di Serie B per la DelFes Avellino: trasferta a Cassino Coach Crosariol: "BPC Virtus già fluida nel gioco, ma siamo pronti"

Domani, con palla a due alle 20.30, la DelFes Avellino sarà ospite della BPC Virtus Cassino per il primo turno della Supercoppa di Serie B Nazionale. Sarà primo match ufficiale nella stagione 2023/2024, quindi, per la squadra di coach Andrea Crosariol: "Siamo pronti per questo appuntamento con Cassino. - ha spiegato il tecnico della DelFes - Siamo consapevoli del loro approccio al precampionato. Stanno giocando molto bene, sono reduci da buone prestazioni. Dovremo limitare soprattutto Gay e Dincic, decisivi tra attacco e difesa. Dovremo prepararci su entrambi e sul loro gioco, che è già molto fluido".

Crosariol: "Il massimo per continuare il percorso in coppa"

"Abbiamo spinto abbastanza. Siamo ancora un po' pesanti sulle gambe. Ci sono ancora dei meccanismi che dobbiamo sistemare tra attacco e difesa. - ha aggiunto Crosariol - C'è un po' da lavorare sulla fisicità, dobbiamo sfruttare quello che ci possono garantire i lunghi. Affronteremo questa partita con la voglia di provare a vincere, quindi sicuramente non sottovaluteremo l'impegno. Proveremo ad arrivare al massimo dello sforzo preparando la gara al meglio. Santucci? Ha saltato l'ultima amichevole, non dovrebbe essere nulla di grave, ma non si è allenato e vedremo come gestirlo".