Calcio femminile, parte bene la Vis Mediterranea Montoro: blitz a Frosinone 0-1 per le ragazze di mister Rispoli nella prima giornata del campionato di Serie C

Esordio vincente in campionato contro il Frosinone per la Vis Mediterranea Soccer. Grazie ad un goal messo a segno da Michelle Valtolina la compagine Irpina porta a casa i primi tre punti.

La tensione era palpabile tra le giocatrici della Vis Mediterranea Soccer spronate subito da mister Vincenzo Rispoli a dare il meglio in campo. Le due squadre hanno giocato un primo tempo con diversi capovolgimento di fronti ma a rete bianche.

Ma le ragazze di Montoro al rientro in campo sono subito passate in vantaggio. Il goal è stato messo a segno come detto da una determinata Michelle Valtolina. Non era facile superare l’ostacolo Frosinone. Il team laziale, dopo aver conquistato la salvezza alla penultima giornata nella scorsa stagione, ha provato in tutti i modi a conquistare la prima gara del campionato femminile di calcio di Serie C.

La squadra allenata da mister Foglietta, davanti al proprio pubblico al campo “Città dello Sport” di Ferentino, ha giocato a viso aperto contro la Vis Mediterranea Soccer. Il fischio di inizio alle ore 15:30 è stato dato dall’arbitro Pierludovico Arnese della sezione di Teramo coadiuvato dagli assistenti Angelo Calce e Luca Capraro, entrambi della sezione di Cassino.

Incamerati i primi tre punti ora la squadra del Presidente Bisogno è attesa all’esordio in casa domenica al Montoro al “Sandro Pertini” contro il Montespaccato che oggi è uscito pesantemente sconfitto a Villaricca.