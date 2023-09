ASD Felice Scandone Basket: vittoria nel test contro il Centro Ester (88-56) Domenica sarà amichevole in trasferta contro la Promobasket Marigliano

La prima amichevole casalinga dell'ASD Felice Scandone Basket è terminata con la vittoria dei biancoverdi sul Centro Ester Basket. La squadra di Barra, partecipante alla Serie C Unica, è stata superata con il risultato di 88-56. "C’è stata un po' di emozione all’inizio, ma siamo stati bravi a rompere subito il ghiaccio e a provare a mettere in campo il nostro gioco contro una squadra che in serie C certamente farà una gran figura. - ha spiegato il coach dell'ASD Scandone Basket, Nino Sanfilippo - Mi ritengo abbastanza soddisfatto; è chiaro che dobbiamo sistemare qualcosa in difesa ma sono fiducioso".

Domenica amichevole in trasferta contro la Promobasket Marigliano

Per l'ASD Scandone Basket è già pronto un nuovo test. Domenica sarà amichevole in trasferta contro la Promobasket Marigliano. "Mi aspettavo l’intensità della squadra guidata da coach Sanfilippo, abbiamo mantenuto finchè abbiamo potuto. - ha aggiunto il coach del Centro Ester Basket, Francesco Monteleone, sul test contro gli irpini - Faccio comunque i complimenti ai miei che si sono impegnati al massimo nonostante le varie vicissitudini di questo periodo. Mi preme fare un grosso in bocca a lupo alla Scandone per il suo campionato".

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S. Felice Scandone Avellino 1948