Sandro Abate, vittoria per 6-3 nell'amichevole contro la New Taranto Continua la preparazione pre-season degli irpini

Vittoria della Sandro Abate nel test congiunto con la New Taranto. Gli irpini, dopo la sconfitta contro la Feldi Eboli in occasione del "Memorial Sandro Abate", hanno avuto la meglio al PalaDelMauro contro i rossoblù: l'amichevole è terminata con il risultato finale di 6-3. Dunque, si avvicina sempre di più l'inizio del campionato di Serie A di futsal per i verdeazzurri, che il prossimo 30 settembre debutteranno contro l'Olimpus Roma. Ma prima, spazio agli altri test pre-season: sabato 16 settembre è il momento di scendere in campo per il quadrangolare contro l'ASD Bulldog Capurso, l'ASD Giovinazzo e la Pirossigeno Cosenza.