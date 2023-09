DelFes Avellino, Giunta: "Squadre di valore, ma punterei su di noi" Il play/guardia della squadra irpina: "Faremo di tutto per ottenere i risultati immaginati"

La DelFes Avellino è reduce dall'eliminazione al primo turno della Supercoppa e accelera nella preparazione verso l'esordio in campionato. Sabato (ore 20.30) al PalaDelMauro la squadra irpina ospiterà i Fiorenzuola Beess per la prima giornata del girone A di Serie B Nazionale.

Il play/guardia: "Gruppo unito"

"È stata una sconfitta che ha lasciato il segno. - ha spiegato il play/guardia della DelFes, Simone Giunta - Abbiamo reagito subito bene. Stiamo dando il massimo negli allenamenti. Aprire la stagione con una sconfitta dà fastidio, ma sappiamo che il nostro obiettivo è quello di iniziare nel modo migliore il campionato. Ci stiamo allenando bene. Sappiamo che dobbiamo sistemare alcune cose, però il gruppo è unito per un unico obiettivo".

"L'ambiente chiede tanto, siamo pronti"

"Il campionato di Serie B Nazionale è di alto livello. Diverse squadre hanno investito molto. In virtù di quanto prodotto dalla società in estate è inevitabile e giusta l'attesa dell'ambiente per i nostri risultati e noi cercheremo di fare di tutto per rispondere al meglio".

"Diverse big, ma siamo vicini"

"Sono sempre sicuro di me stesso e dei miei compagni, dello staff. Siamo una buona squadra, di livello, di alto valore e non voglio essere egoista e pensare in grande. Punterei molto anche su di noi. Ci sono squadre come le due Livorno, le due Montecatini, di grande valore".