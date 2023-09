LBA Awards 2023: a Marco Ramondino il premio di coach dell'anno L'avellinese è pronto alla prima stagione in cui vivrà anche la Basketball Champions League

Marco Ramondino ha ricevuto il premio "coach of the year" nel corso dell'LBA Cocktail Party, l'evento esclusivo organizzato dalla Lega Basket Serie A per assegnare gli ambiti LBA Awards 2023 e per aprire ufficialmente la stagione 2023/2024. Al tecnico avellinese, protagonista da anni in A alla guida della Bertram Tortona, pronta per la Supercoppa Italiana e per la prima partecipazione a una competizione europea, alla Basketball Champions League, è stato consegnato il riconoscimento vinto nel corso dell'ultimo campionato, chiuso al terzo posto nelle semifinali Scudetto, di Coppa Italia e Supercoppa.

I riconoscimenti

Premi alla carriera: Luigi Datome, David Moss, Michael Bramos, Giacomo Devecchi, Giuseppe Poeta, Stefano Mancinelli.

LBA Awards 2023: John Petrucelli (best defensive player), Ousmane Diop (most improved player), Marco Ramondino (coach of the year), Michael Arcieri (miglior dirigente dell'anno), Colbey Ross (MVP e giocatore rivelazione dell'anno), Marco Belinelli (Best ITA e sixth man of the year), Matteo Spagnolo (best under 22).

Altri premi: Dolomiti Energia Trentino (best marketing project), Banco di Sardegna Sassari (best digital project).