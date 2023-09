DelFes Avellino, 67-66 contro San Severo. Santucci: "Pronti per l'esordio" Santucci: "Adesso arriva il bello con il campionato e dobbiamo lottare in ogni partita"

Finale di 67-66 con la vittoria nel test al PalaDelMauro per la DelFes Avellino contro la Cestistica Città di San Severo. "È stata una buona amichevole per capire quello che dobbiamo fare e ciò che non va fatto. - ha spiegato la guardia/ala della DelFes, Matteo Santucci - In questa settimana abbiamo spinto. Ci prepariamo per la prima di campionato e sarà sicuramente una gara tosta. Dobbiamo partire subito bene, siamo pronti. Fisicamente sono in ricarica. Spero già sabato di stare meglio. Se c'è l'emergenza di giocare nel ruolo di ala grande non c'è problema. Mi metto a disposizione della squadra".

Sabato sera la sfida contro Fiorenzuola

"Sappiamo che dobbiamo fare bene. Dobbiamo essere una squadra competitiva. Ce la dobbiamo giocare con tutte. Soprattutto qui in casa non ci possiamo permettere passi falsi. Adesso arriva il bello con il campionato e dobbiamo lottare in ogni partita. Sarà importante la prima, poi si andrà a Livorno, ma dobbiamo crescere di gara in gara".

Foto: pagina ufficiale Facebook IVPC Del Fes Avellino