Basket: è la vigilia di Del Fes Avellino - Fiorenzuola Bees Coach Crosariol: "Abbiamo una struttura di roster diversa, occorre equilibrio nelle soluzioni"

Vigilia di campionato per la Del Fes Avellino. Domani (ore 20.30) al PalaDelMauro la squadra irpina ospiterà i Fiorenzuola Bees per la prima giornata della Serie B Nazionale (girone A). La gara è stata presentata dal coach della Del Fes, Andrea Crosariol: "Siamo tutti molto entusiasti di iniziare questo nuovo campionato. - ha spiegato il tecnico della squadra avellinese - Viviamo questa vigilia anche con la voglia di riscatto dopo la sconfitta nel match di Supercoppa. Vogliamo dimostrare di essere già migliorati, consapevoli di affrontare una squadra con un buon gioco. Sarà un campionato molto più difficile. Hanno alzato tutti l'asticella. Ci sarà più qualità nel gioco".

Crosariol: "Vogliamo ripartire con decisione"

"Fiorenzuola? Hanno un gioco abbastanza definito. Hanno iniziato bene. Sono più piccoli e più veloci di noi come struttura. Siamo abbastanza in forma, non ancora al cento per cento, ma siamo lunghi per rotazioni. Abbiamo dovuto lavorare sulla condizione fisica. Con lo staff abbiamo recuperato. Sul gioco dobbiamo bilanciare il gioco tra interni ed esterni. A Cassino era molto interno e abbiamo lavorato per bilanciarlo".