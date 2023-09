Sandro Abate ko all'esordio contro l'Olimpus Roma: 1-3 al PalaDelMauro Gli irpini, alle prese con le varie defezioni, si arrendono alla squadra di D'Orto

La Sandro Abate stecca all’esordio tra le mura amiche del PalaDelMauro. Gli irpini si arrendono all’Olimpus Roma nella prima gara del campionato 2023-24 di Serie A di futsal: la sfida è terminata con il risultato finale di 1-3. Gli irpini hanno lottato con le unghie e con i denti per gran parte della gara, ma nel finale la formazione capitolina riesce a trovare i giusti spazi e a portare a casa i primi tre punti stagionali. La squadra di Piero Basile tornerà in campo il prossimo 15 ottobre per la sfida contro il Verona: start alle 18:15.

Primo tempo

La Sandro Abate scende in campo per il suo debutto stagionale con numerose defezioni. Le danze si aprono proprio con i padroni di casa grazie a un piccolo assaggio del duo targato Etzi-Hozjan. Dopo pochi secondi dal fischio d’inizio è Gui a impensierire la panchina dell’Olimpus Roma sugli sviluppi di un corner: servito da Avellino, il numero 9 verdeazzurro chiama in causa Ducci che devia la palla in angolo sfiorando la sfera con la punta delle dita. I primi movimenti in fase offensiva si iniziano a vedere anche da parte degli ospiti che, prima con Dimas, dopo con Luizinho, tentano di sbloccare il risultato. Ad opporsi, c’è Parisi. La gara procede con un buon pressing da parte della Sandro Abate che, dall’altra parte, trova un Olimpus Roma molto aggressiva in fase di costruzione. I ritmi al PalaDelMauro incalzano minuto dopo minuto, con gli irpini che difendono la propria area con le unghie e con i denti. Squadre negli spogliatoi sul parziale di 0-0.

Secondo tempo

La Sandro Abate torna in campo con lo stesso spirito del primo tempo. Gli irpini non lasciano spazi all’Olimpus Roma e recuperano sfere velenose. I padroni di casa si avvicinano più volte al gol del vantaggio grazie alle fiammate di Etzi, Gui e Avellino. Proprio il numero 20 verdeazzurro strappa la sfera a Marcelinho e la stampa dritta sul palo difeso da Ducci. Intanto, si complica la gara per gli ospiti, con D’Orto che è costretto a rinunciare a Di Eugenio a causa di un infortunio. Dopo i vari tentativi da parte della Sandro Abate, è la formazione capitolina ad avere la meglio, che riesce a modificare il parziale grazie alla rete di Fortino a 9 minuti e 14 secondi dal triplice fischio. Poco dopo, la formazione di Piero Basile viene beffata da un tiro dalla distanza con Parisi posizionato fuori dai pali. L’Olimpus Roma rincara la dose di fiducia e si scatena sul parquet del PalaDelMauro stampando anche la terza rete con Fortino. Si infiamma la sfida e inizia ad accorciare le distanze anche la Sandro Abate grazie alla marcatura di Wilde. Piero Basile opta per Di Luccio nel ruolo di power play senza, però, modificare le sorti della gara. Termina 1-3 la sfida tra Sandro Abate e Olimpus Roma.

Il tabellino

Sandro Abate - Olimpus Roma 1-3

Marcatori: st 10’46” Fortino, 12’24” Parisi (aut.), 13’40” Fortino, 15’33” Wilde.

Sandro Abate: Parisi, Avellino, Etzi, Gui, Hozjan, Wilde, Di Luccio, Gattarelli, De Luca, Petrillo, Vitiello, Donatiello. Allenatore: Basile.

Olimpus Roma: Ducci, Luizinho, Fortino, Dimas, Di Eugenio, Rodriguez, Biscossi, Achilli, Gabriel, Isgrò, Marcelinho, Cutrupi. Allenatore: D’Orto.

Ammoniti:

Arbitri: Dario Pezzuto (Lecce) e Alessandro Cannizzaro (Ravenna). Crono: Fabrizio Andolfo (Ercolano).