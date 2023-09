Scandone, esordio vittorioso: espugnato il parquet di Brindisi Coach Sanfilippo: "Vittoria difficile su un campo caldo"

Esordio col botto dell’ASD Felice Scandone Avellino che s’impone sul campo della Dinamo Brindisi con il punteggio di 58-66 nel primo turno del campionato interregionale di serie B.

Al Pala Zumbo entrambe le squadre sono costretti a fare i conti con assenze pesanti; coach Sanfilippo deve rinunciare all’argentino Sanchez mentre i padroni di casa devono fare a meno di Brunetti.

Dopo un inizio in sordina la compagine avellinese è riuscita a mettere il muso davanti ed è stata brava a gestire i momenti salienti della partita. Importanti le prestazioni di Soliani e Bianco che hanno guidato gli uomini di coach Sanfilippo alla vittoria.

Raggiante il coach avellinese a fine gara: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile su un campo caldo. L’assenza di Sanchez ci ha reso un po' meno creativi e imprevedibili ma nonostante tutto siamo stati bravi a limitare il loro giocatore più talentuoso, Drammeh e ad imporci con pazienza in attacco. Dobbiamo sicuramente essere più precisi in alcune situazioni ma sono felice perché tutti i ragazzi hanno contribuito alla vittoria finale, risultato che paga del duro lavoro fatto in questi quaranta giorni di intensa preparazione”

Il prossimo impegno dei lupi sarà sabato prossimo, 7 ottobre alle ore 20, nell’esordio casalingo contro l’Adria Bari.

Parziali 11-12; 10-14; 15-16; 22-24 Tabellini: D’Offizi 6. Cianci 8, Soliani 22, Pichi 5, Trapani 5, Bianco 13, Mazzagatti 4. NE Borea, Scolpini, Vitale