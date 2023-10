Campionato italiano slalom: affermazione per i piloti irpini Ragno e Ascione A Salerno bella gara dei due avellinesi. Prossimo appuntamento il 15 ottobre a Mirabella Eclano.

Piloti irpini protagonisti del Maxi Slalom di Salerno - Croce di Cava, con l'emergente Fred Ragno e il giovanissimo Alessio Ascione, entrambi in forze alla Power Car Competition, scuderua motoristica della provincia di Avellino, che hanno conquistato il primo posto delle rispettive categorie.

Un risultato ancora più soddisfacente perchè maturato in una gara difficile ed avvincente, ormai giunta alla 36^ edizione, organizzata da Rombo Team e dall’Automobile Club di Salerno, valevole per il Campionato italiano slalom, per la Coppa Italia e per la Coppa Aci Sport zona 3.

In una giornata calda, ben 98 piloti si sono dati battaglia su un tracciato impegnativo, che ha messo a dura prova anche e soprattutto i piloti di maggiore esperienza, che hanno probabilmente osato troppo, pur di cogliere l'obiettivo, essendo ormai vicina la conclusione della stagione. A fine gara, pertanto, si è registrato uno scossone nella classifica generale.

Il portacolori della scuderia Power Car Competition, Fred Ragno, a bordo della sua Renault Clio Williams, messa al top da Laudati Corse e Mauriello Motorsport, ha conquistato il primo posto della classe N2000 e il quinto del gruppo N.

Ottimo anche il risultato di Alessio Ascione su Fiat Uno Turbo, allestita anch'essa da Laudati Corse, che si è classificato primo del gruppo A e primo di classe A2000. Il prossimo appuntamento per i piloti e per gli appassionati delle quattro ruote è per il 15 ottobre allo slalom di Mirabella Eclano.