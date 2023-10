L’ASD Felice Scandone Avellino in campo per Raffaele Il club ha deciso di sostenere la causa del giovane padre affetto da SLA

L’ASD Felice Scandone Avellino, in occasione del primo impegno casalingo in programma oggi, sabato 7 ottobre alle ore 20, presso il Palazzo dello Sport “Giacomo Del Mauro”, ha deciso di sostenere la causa del giovane Raffaele Baldares, giovane padre di due figli e affetto da SLA. Per l’intera serata sarà possibile, grazie alla collaborazione tra la famiglia del giovane e l’associazione AMDOS MERCOGLIANO ODV che gestirà la raccolta fondi, poter donare e aiutare Raffaele per cui non esistono cure efficienti ma un supporto in grado di rallentare la malattia e le sofferenze. Tutto il devoluto servirà a supportarlo nei dispendiosi viaggi e sessioni di cure presso la Bodyscience Clinic di Miami. Per sensibilizzare tutti i tifosi a questa iniziativa così importante, la squadra biancoverde indosserà un coprimaglia con la scritta “ASD Scandone per Raffaele”. Si comunica altresì che per coloro che non riusciranno ad assistere alla gara ma che vorranno ugualmente dare il loro contributo alla causa, è possibile devolvere la propria donazione attraverso il crowdfunding al seguente link: https://gofund.me/6cb66cdc. Con un piccolo gesto si possono fare grandi cose.