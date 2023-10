Felice Scandone Avellino: vittoria contro l'Adria Bari (53-48) Serie B Interregionale: secondo turno di campionato e seconda vittoria per la squadra biancoverde

Seconda vittoria di fila per la Felice Scandone Avellino. La squadra irpina ha battuto la Tecnoeleva Adria Bari con il risultato di 53-48 nella seconda giornata del girone G di Serie B Interregionale al PalaDelMauro. Dopo il successo in trasferta all'esordio contro la Dinamo Basket Brindisi il roster di coach Nino Sanfilippo firma la continuità con i due punti conquistati tra le mura amiche. Ottima prova per Fabrizio Trapani nella Felice Scandone Avellino con l'ingresso gratuito nell'impianto sportivo di contrada Zoccolari che ha garantito una tribuna Terminio gremita. Sabato, con palla a due alle 18.30, sarà trasferta al PalaTedeschi.

I risultati e il programma del secondo turno

Serie B Interregionale

Seconda Giornata

Felice Scandone Avellino - Tecnoeleva Adria Bari 53-48

FAS Basket Corato - Action Now Monopoli

DAI Optical Molfetta - Sveva Pall. Lucera

Promobasket Marigliano 2003 - Miwa Energia Benevento

LDR Power Basket - Dinamo Basket Brindisi

Angri Pallacanestro - Mola New Basket 2012

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S.Felice Scandone Avellino 1948