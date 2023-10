Basket in lutto per la morte di Samuel Dilas: fu cestista di Avellino nel 2020 Tragedia in Serie B e nel mondo della pallacanestro italiana

Il basket italiano è in lutto per la morte di Samuel Dilas a soli 24 anni. Il centro della BVL Basket Virtus Lumezzane era ricoverato all'ospedale di Brescia da venerdì sera per un malore improvviso. Dilas aveva giocato anche ad Avellino con la Scandone in Serie B nella stagione 2019/2020. "La Virtus Lumezzane profondamente addolorata e sconvolta si trova costretta a comunicare la scomparsa di Samuel Dilas. Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilità degli addetti ai lavori", si legge nella nota diffusa dal club lombardo.

Il comunicato della LNP

"A seguito di quanto ufficialmente comunicato dalla Basket Virtus Lumezzane, il presidente avv. Francesco Maiorana, il segretario generale Massimo Faraoni, il Consiglio Direttivo e tutto lo staff di Lega Nazionale Pallacanestro si uniscono al cordoglio di familiari, parenti e del Club per il quale era tesserato per l'improvvisa scomparsa dell'atleta Samuel Dilas. Nativo di Novellara (Re), classe 1999, centro di 2.05, cresciuto nelle giovanili della Pallacanestro Novellara, dopo una stagione alla Pallacanestro Reggiana era arrivato nel 2018 alla Pallacanestro 2.015 Forlì. È successivamente girato in prestito ad Avellino nel 2019 (nel campionato poi sospeso per Covid). Quindi il rientro a Forlì, facendo parte del roster della prima squadra nella Serie A2 2020-2021. Nell'estate seguente il trasferimento a Lumezzane, dove aveva appena iniziato la sua terza stagione. Con Novellara, nel 2017, aveva conquistato il titolo di campione d’Italia Elite Under 18. La gara di Serie B Nazionale tra Pallacanestro Virtus Padova e Basket Virtus Lumezzane (Girone B), in calendario per oggi è rinvata a data da destinarsi".

Il comunicato ufficiale della FIP

"A soli 24 anni è morto Samuel Dilas, giocatore della Virtus Lumezzane (serie B). Costernato, il presidente FIP Giovanni Petrucci, a titolo personale e a nome della Federazione, abbraccia il papà Torsen, la mamma Chiara e tutta la famiglia Dilas, condividendone il dolore".

